Хэмилтон может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предпримет очередную попытку купить футбольный клуб вместе с совладельцем «Мерседес» Джимом Рэтклиффом, сообщает Mirror.

По информации источника, владельца «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, изучают возможность продажи клуба. Рэтклифф также хочет сделать сделать предложение о покупке клуба и имеет хорошие шансы, так как является одним из богатейших людей Великобритании. Отмечается, что Рэтклифф объединился с Хэмилтоном для покупки команды.

В прошлом году 38-летний гонщик стал совладельцем команды НФЛ Denver Broncos, а также предпринимал попытку в покупке «Челси». Он также владеет собственной компанией по производству фильмов и бренда одежды, а также гоночной командой в Extreme E.