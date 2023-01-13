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Сегодня, 18:16

Сулайем надеется, что команды «Формулы-1» не будут пытаться скрывать расходы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем считает, что ограничение бюджетов в «Формуле-1» — более действенная мера, чем ограничение подачи топлива или установка балласта в других сериях.

«Уравнять скорость или эффективность разных машин бывает очень непросто, и я считаю, что ограничение бюджета — тот метод, который действительно работает. Нарушения в случае «Ред Булл» и «Астон Мартин» были очевидны, мы сделали все, чтобы ситуация была максимально прозрачной. Мы собрали команду, провели расследование, прошли все процедуры и публично рассказали всем о результатах. Надеюсь, теперь никто не будет пытаться скрыть дополнительные расходы. Команды ясно понимают, что ФИА выполняет свою роль контролирующего органа», — приводит слова бен Сулайема F1news.

«Ред Булл» получил штраф в семь миллионов долларов и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.

По итогам сезона-2022 австрийский коллектив выиграл Кубок Конструкторов, набрав 759 очков. А пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира (454 очка).

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
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