«Ред Булл» покажет новый болид 3 февраля в Нью-Йорке

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» покажет новый болид RB19 3 февраля в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба команды.

В команде планируют сделать эту презентацию величайшей в истории «Формулы-1».

11 февраля в Нью-Йорке также пройдет презентация «Альфа Таури».

Ранее стало известно, что «Астон Мартин» и «Макларен» покажут новый болид 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля, «Мерседес» — 15 февраля, «Альпин» — 16 февраля. Также, 6 февраля «Уильямс» покажет ливрею на сезон-2023.