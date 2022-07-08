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Сегодня, 20:49

Хэмилтон извинился перед командой после аварии в квалификации «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон извинился перед командой после аварии в квалификации «Гран-при Австрии».

«Я в порядке. Удар был сильным, но со мной все нормально. Разочарован в себе и очень извиняюсь перед командой, которая так усердно работала над болидом. Мне точно не хотелось бы возвращать ее обратно поврежденной.

Полагаю, мы сражались за топ-3. Не могу объяснить, почему все так случилось. Скорость болида определенно вдохновляет, мы не ожидали, что окажемся так близко. Это огромный плюс, но в итоге я стартую довольно далеко — не знаю, чего получится достичь. Однако завтра спринт — надеюсь, частично верну потерянное время», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел с трассы в седьмом повороте и ударился о стену. Болид получил серьезные повреждения.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648103/austrian-gp-live-updates-from-crucial-friday-with-practice-and-qualifying-before-f1-sprint
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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