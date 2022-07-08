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Сегодня, 19:20

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии».

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время показал его напарник Карлос Сайнс.

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон попал в аварию в седьмом повороте. Его машину развернуло и он ударился о стену.

После рестарта в аварию попал еще один пилот «Мерседеса» — Джордж Расселл. Он не справился с управлением в десятом повороте и машина ударилась о барьер из шин. Пилот самостоятельно покинул болид.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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