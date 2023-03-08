Хельмут Марко — о трудностях «Мерседес»: «В какой-то момент они сбились с пути»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не будет расстраиваться в случае провала «Мерседеса» в нынешнем сезоне «Формулы-1».

«Вы думаете, я буду из-за этого печалиться? Да, у «Мерседеса» явно больше одной проблемы, это точно. Они не добились никакого прогресса относительно прошлого сезона. Если посмотреть на разницу, есть ощущение, что «Мерседес» даже сделал шаг назад. Судя по всему, в какой-то момент в «Мерседес» сбились с пути. И мне интересно, что они теперь будут делать, поскольку в условиях ограничения бюджетов постоянно обновлять машину очень непросто», — приводит слова Марко Racingnews365.

Советник «Ред Булл» также отметил, что не стал бы сравнивать нынешнее доминирование команды с эпохой, в которую «Мерседес» восемь раз выиграл чемпионат.

«Разница есть. Тогда двигатель, который нам поставляли из «Рено», был на 50 л. с. слабее, чем у «Мерседес». Теперь же в «Мерседес» сами не справились с задачей», — сказал Марко.

По итогам «Гран-при Бахрейна» британец Льюис Хэмилтон финишировал пятым. Его соотечественник и партнер по «Мерседес» Джордж Расселл — седьмым. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.