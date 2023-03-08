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Сегодня, 15:28

Алонсо: «Мне еще нужно привыкать к болиду «Астон Мартин» — управлению, настройкам руля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что пока только привыкает к особенностям нового болида.

«Мне еще нужно привыкать к мощности усилителя рулевого управления и другим особенностям этого болида. По своему поведению эта машина несколько отличается от «Альпин», пару раз, если честно, она подбрасывала мне сюрпризы. Если говорить о силовой установке как таковой, то различий почти нет. При этом машины разных команд всегда сильно отличаются друг от друга с точки зрения геометрии передней подвески. Мне просто нужно провести больше времени на трассе и больше времени с этой машиной», — приводит слова Алонсо Autosport.

Испанец заявил, что команда пока не адаптировала все настройки на сто процентов.

«Мы продолжаем работу. Как я уже говорил, машина совсем новая. И нам нужно больше узнать о ней, мне нужно к ней привыкнуть. Так что такие моменты в большей степени связаны с процессом привыкания к болиду — к управлению, обратной связи, особенностям усилителя рулевого управления. Пока мы не адаптировали все настройки на все сто процентов», — сказал Алонсо.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес. Третий результат показал Алонсо.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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