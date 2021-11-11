Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хельмут Марко сравнил Серхио Переса с Валттери Боттасом

17:56
Теги:

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил пилота команды Серхио Переса и Валттери Боттаса из «Мерседес».

«Перес — более сильный второй пилот, после Монцы, он постоянно оказывается на подиуме. Он невероятно хорош в гонках, особенно во второй половине сезона.

Боттас иногда является практически непобедимым, но потом сдает. Надеюсь, эта нестабильность продолжится», — приводит слова Марко RTL.

На «Гран-при Мексики» Перес занял третье место. Боттас финишировал в гонке на пятнадцатой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.rtl.de/cms/formel-1-bei-wm-titel-steigt-max-verstappen-noch-mal-in-eine-ganz-andere-liga-auf-helmut-marko-im-interview-4863136.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
На Украине нашли способ заменить российское топливо
0