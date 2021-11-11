Хельмут Марко сравнил Серхио Переса с Валттери Боттасом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил пилота команды Серхио Переса и Валттери Боттаса из «Мерседес».

«Перес — более сильный второй пилот, после Монцы, он постоянно оказывается на подиуме. Он невероятно хорош в гонках, особенно во второй половине сезона.

Боттас иногда является практически непобедимым, но потом сдает. Надеюсь, эта нестабильность продолжится», — приводит слова Марко RTL.

На «Гран-при Мексики» Перес занял третье место. Боттас финишировал в гонке на пятнадцатой позиции.