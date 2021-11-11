Хельмут Марко сравнил Серхио Переса с Валттери Боттасом
17:56
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил пилота команды Серхио Переса и Валттери Боттаса из «Мерседес».
«Перес — более сильный второй пилот, после Монцы, он постоянно оказывается на подиуме. Он невероятно хорош в гонках, особенно во второй половине сезона.
Боттас иногда является практически непобедимым, но потом сдает. Надеюсь, эта нестабильность продолжится», — приводит слова Марко RTL.
На «Гран-при Мексики» Перес занял третье место. Боттас финишировал в гонке на пятнадцатой позиции.
Дополнительная информация:
https://www.rtl.de/cms/formel-1-bei-wm-titel-steigt-max-verstappen-noch-mal-in-eine-ganz-andere-liga-auf-helmut-marko-im-interview-4863136.html
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