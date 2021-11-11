Никита Мазепин рассказал про инженера, чей уход команда праздновала после «Гран-при Мексики»

На этой неделе в Сети появилось видео, на котором 22-летний гонщик «Хаас» Никита Мазепин на повышенных тонах общается с охранником ночного клуба после «Гран-при Мексики». Как утверждает ряд СМИ, в итоге Мазепина выгнали из заведения.

Представитель российского пилота опроверг «СЭ» эту информацию, заявив, что Никита пытался договориться, чтобы на закрытую вечеринку «Ред Булл» пустили представителей «Хаас». Гонщик хотел устроить прощальную вечеринку одному из инженеров, покинувшему команду: «В итоге всех пустили внутрь и ребята пробыли в заведении пару часов, а потом спокойно отправились в отель».

«Все именно так, — подчеркнул сам Мазепин. — Мой перформанс-инженер ушел в «Уильямс». Я публично его отблагодарил во время гонки за ту работу, которую мы проделали вместе. У нас реально были хорошие отношения».