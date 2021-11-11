Мазепин о слабом сезоне «Хаас»: «У нас даже нет симулятора»

Пилот «Хаас» Никита Мазепин в очередной раз попытался объяснить, почему его команда проводит такой слабый сезон. А также почему он чаще всего проигрывает своему партнеру по команде Мику Шумахеру в квалификациях.

«В первую очередь речь идет о знакомстве с трассой и подготовке перед уикендом, — подчеркнул российский гонщик. — В большинстве случаев мы приезжаем на уикенд не настолько подготовленными, как остальные команды. Девять команд «Формулы-1» используют симулятор, мы — нет.

Также это связано с тем, что машина этого года не отличается своей хорошей характеристикой. Мне труднее под нее подстроиться, поскольку те машины, на которых я выступал и готовился к выступлениям в «Ф-1» сильно отличались по своим характеристикам и поведением на трассе.

Аэродинамический пакет, который сложился у «Хаас», уже не изменить. Мы недорабатываем машину, не вкладываем ни доллара в то, чтобы изменить характеристику. Поэтому мне остается только подстроиться под эту машину. Но я считаю, что ее поведение не подходит моему стилю вождения. Постараюсь изменить ситуацию в следующем году".

За 18 этапов пилоты «Хаас» ни разу не смогли финишировать в очковой зоне.