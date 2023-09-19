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Сегодня, 16:58

Марко: «Если бы машина безопасности выехала на два круга раньше, Ферстаппен выиграл бы «Гран-при Сингапура»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот команды Макс Ферстаппен мог победить на «Гран-при Сингапура».

«Если бы машина безопасности выехала на два круга раньше, Макс выиграл бы гонку. Мы полагаем, что примерно понимаем, откуда проблемы. Я абсолютно уверен, что такие трудности в квалификации не проявятся в Сузуке», — приводит слова Марко Bild.

Победу на «Гран-при Сингапура» пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис, а третьим — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

В Сингапуре Ферстаппен стал пятым и прервал свою рекорднаю серию из 10 выигранных гонок подряд.

Следующий этап сезона-2023 пройдет в Японии в городе Сузука с 22 по 24 сентября.

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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