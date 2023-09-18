Вассер: «Держать Норриса в зоне DRS — это была идея Сайнса»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что пилоту команды Карлосу Сайну удалось одержать победу на «Гран-при Сингапура» за счет грамотной стратегии.

По его словам, идея специально замедлиться и подпустить Ландо Норриса из «Макларена» в зону DRS принадлежала именно испанцу.

«Это была идея Карлоса. Очевидно, он знал, что «Мерседес» представлял для него большую угрозу, чем Норрис. С Норрисом у них были одинаковые шины и почти одинаковый темп с первого же круга. В случае с Норрисом мы не подвергались особому риску, за исключением случая, когда шины уже износились. Так что это был умный ход со стороны Карлоса — держать Норриса в зоне DRS», — заявил Вассер.

Сайнс стал победителем «Гран-при Сингапура». Норрис занял второе место. Третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Еще один представитель немецкой команды Джордж Расселл на заключительном круге попал в аварию и лишился шансов на попадание в тройку.