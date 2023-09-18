Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:15

Вассер: «Держать Норриса в зоне DRS — это была идея Сайнса»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что пилоту команды Карлосу Сайну удалось одержать победу на «Гран-при Сингапура» за счет грамотной стратегии.

По его словам, идея специально замедлиться и подпустить Ландо Норриса из «Макларена» в зону DRS принадлежала именно испанцу.

«Это была идея Карлоса. Очевидно, он знал, что «Мерседес» представлял для него большую угрозу, чем Норрис. С Норрисом у них были одинаковые шины и почти одинаковый темп с первого же круга. В случае с Норрисом мы не подвергались особому риску, за исключением случая, когда шины уже износились. Так что это был умный ход со стороны Карлоса — держать Норриса в зоне DRS», — заявил Вассер.

Сайнс стал победителем «Гран-при Сингапура». Норрис занял второе место. Третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Еще один представитель немецкой команды Джордж Расселл на заключительном круге попал в аварию и лишился шансов на попадание в тройку.

Источник: https://www.formulanerds.com/news/vasseur-impressive-singapore-strategy-was-the-idea-of-carlos/
Формула-1
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
0
Читайте также
Садулаев проиграл на чемпионате мира по вольной борьбе впервые с 2017 года
Андрей Федун: «Не видел матчи сборной России. Что там смотреть?»
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели и сразу же приостановили
Новости
RSS RSS
Все новости