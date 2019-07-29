Хельмут Марко исключил замену Гасли на Квята до конца сезона

Гоночный консультант "Ред Булла" Хельмут Марко сказал, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят не заменит Пьера Гасли до конца сезона. Россиянин занял третье место на "Гран-при Германии".
- В этом году мы ничего менять не будем, – цитирует Марко Motorsport.com. – Мы закончим сезон с теми же составами, которые у нас есть сейчас.
Победу одержал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Вторым стал Себастьян Феттель из "Феррари".
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https://ru.motorsport.com/f1/news/marko-isklyuchil-zamenu-gasli-na-kvyata-do-kontsa-sezona/4503046/
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