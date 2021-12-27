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Брат Хэмилтона объяснил, почему Льюис отписался от всех в Instagram

21:10
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Николас Хэмилтон, брат пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, рассказал, почему гонщик отписался от всех в Instagram.

«У Льюиса все хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей, — цитирует Николаса Хэмилтона Essentially Sports. — Ничего странного, ведь социальные сети — очень токсичная среда. Так что у него все нормально. Мы отметили Рождество в США вместе с семьей. Прямо сейчас Льюис катается на лыжах вместе с племянниками. А еще мы играем с ним в Call of Duty».

Британец занял второе место в чемпионате, уступив пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Он выражал недовольство решением организаторов «Гран-при Абу-Даби», которое позволило голландцу обогнать его и стать чемпионом.

«Мерседес» подавал два протеста на исход гонки, но оба были отклонены.

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Анна Горшкова все материалы автора
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