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Сегодня, 21:11

Кевин Магнуссен будет выступать за «Хаас» вместо Мазепина

Анна Горшкова
Корреспондент

Команда «Хаас» подписала контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, который будет выступать «Формуле-1» в сезоне-2022 году.

Как сообщается на сайте команды, с Магнуссен заключен долгосрочный контракт и он впервые сядет за руль болида на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта.

Публикация от Haas F1 Team (@haasf1team)

«Я был очень удивлен, но в то же время был очень рад получить звонку от руководства «Хаас», — цитирует пилота сайт команды. — Я смотрел в другом направлении относительно моих обязательств на 2022 год, но предложение вернуться в «Формулу-1», да еще и в команду, которую я очень хорошо знаю, было слишком привлекательным».

Магнуссен выступал за «Хаас» в 2017-2020 годах. За время работы в команде датский гонщик провел 79 стартов.

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с россиянином Никитой Мазепиным.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/kevin-magnussen-returns-haas-f1-team
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Никита Мазепин
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