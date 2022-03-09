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Сегодня, 18:21

«Макларен» показал обновленную ливрею болида на сезон-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Команда «Формулы-1» «Макларен» обновила ливрею своего болида, с которым коллектив будет выступать в сезоне-2022.

Кожух двигателя стал черного цвета, изначально цвет был оранжевый, и появился логотип с названием гибридного суперкара McLaren Artura. Также в черный цвет окрашены стойки заднего антикрыла.

Публикация от McLaren (@mclaren)

В прошлом году «Макларен» занял четвертое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Формула-1
Макларен
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