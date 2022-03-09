«Макларен» показал обновленную ливрею болида на сезон-2022

Команда «Формулы-1» «Макларен» обновила ливрею своего болида, с которым коллектив будет выступать в сезоне-2022.

Кожух двигателя стал черного цвета, изначально цвет был оранжевый, и появился логотип с названием гибридного суперкара McLaren Artura. Также в черный цвет окрашены стойки заднего антикрыла.

В прошлом году «Макларен» занял четвертое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.