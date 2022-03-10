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Сегодня, 09:57

Гонщик «Макларен» Риккьярдо пропустит первый день тестов в Бахрейне из-за плохого самочувствия

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо пропустит первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне, сообщает журналист Лоуренс Барретто.

По информации источника, 32-летний австралиец не сможет сесть за руль из-за плохого самочувствия. Вместо него машиной во время утренней и вечерней сессии тестов будет управлять его партнер по команде Ландо Норрис.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне пройдут с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же состоится первый этап сезона-2022.

Формула-1
Макларен
Даниэль Риккардо
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