Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», Норрис финишировал вторым

Ферстаппен победил на «Гран-при Венгрии» и выиграл седьмую гонку подряд

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии».

Нидерландец стартовал со второй строчки, опередил занимавшего поул-позицию Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в первом повороте и лидировал до конца гонки. Также он установил самый быстрый круг «Гран-при Венгрии».

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд и девятую в сезоне-2023.

Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен», отставание +33,731 секунды), на третьей строчке — Серхио Перес («Ред Булл», +37,603). Занимавший первое место на стартовой решетке Льюис Хэмилтон стал четвертым (+39,134).

Макс Ферстаппен сохраняет лидерство в личном зачете «Формулы-1», на его счету 281 очко после 11 гонок сезона-2023. Вторым идет его партнер по команде Серхио Перес (171), на третьей строчке — Фернандо Алонсо («Астон Мартин», 139).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», у которого 452 очка. Второе место занимает «Мерседес» (223), на третьей строчке — «Астон Мартин» (184).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 июля.