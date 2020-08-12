«Гран-при России» может принять около 30 тысяч зрителей

Промоутер «Гран-при России» Алексей Титов заявил, что организаторы этапа «Формулы-1» в Сочи планируют заполнить трибуны на 50 процентов от изначальной вместимости.

— В этом году сложилась беспрецедентная ситуация, — приводит ru.motorsport.com слова Титова. — Мы три месяца вообще не занимались продажами, и сейчас они потихонечку возобновляются — с учетом заявления правительства о том, что гонка состоится и с объявлением развлекательной программы. Поэтому сейчас, наверное, о текущем количестве билетов говорить преждевременно. А вот с точки зрения общих ограничений ситуация более понятная. На данный момент обсуждается и согласовывается совместно с Роспотребнадзором цифра в 50 процентов от общей вместимости Олимпийского парка — то есть наших трибун и Олимпийского парка в целом. Это, в свою очередь, будет означать, что максимально болельщиков будет не более 30-32 тысяч.

«Гран-при России» сезона-2020 «Формулы-1» пройдет с 25 по 27 сентября.