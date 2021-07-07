«Гран-при Австралии» не будет открывать сезон-2022 «Формулы-1»

Организаторы «Гран-при Австралии» сомневаются в том, что в 2022 году Мельбурн сможет принять первый этап сезона «Формулы-1», сообщает Motorsport.

«Гран-при Австралии» традиционно открывал сезон «Формулы-1» многие годы, но уже второй сезон подряд был отменен. В этом году австралийский этап специально перенесли на осень, чтобы повысить шансы на его проведение, однако «Гран-при» в итоге все равно отменили в связи с ограничениями на въезд в страну, действующими в условиях пандемии коронавируса.

Организаторы рассчитывают провести «Гран-при Австралии» в 2022 году, но министр спорта Австралии Мартин Пакула заявил, что этап в Мельбурне вряд ли будет возможно провести весной 2022 года.