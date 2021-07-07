В «Ред Булле» считают, что «Мерседесу» их не догнать в личном зачете

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что в «Мерседесе» не смогут сократить отставание с ними в общем зачете.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 32 очка.

«У нас лучшая машина, двигатель и гонщик. Славно, когда вы набрали 77 очков в трех гонках. Когда находишься впереди, жизнь становится легче. Победа в «Гран-при Австрии» была еще легче, чем в предыдущих гонках. Но будут и другие трассы, другие составы шин. Посмотрите на «Макларен». Когда у них все идет хорошо, они показывают другой уровень. Мы знаем, насколько сильны в «Мерседесе», и знаем, что они могут. Но когда вы одерживаете такие уверенные победы, это обнадеживает», — приводит RacingNews365 слова Марко.

Победу в гонке «Гран-при Австрии» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает вторую позицию (242), на первом месте расположился «Ред Булл» (286), на третьем — «Макларен» (141).