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Сегодня, 16:51

«Нужно совершать ошибки, чтобы в итоге стать лучше». Ферстаппен — о неудачном старте сезона в «Формуле-1»

Ферстаппен высказался о старте сезона для своей команды
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Гонщик команды «Ред Булл» Макси Ферстаппен прокомментировал неудачное начало сезона-2022 в «Формуле-1».

«Ты получаешь все больше и больше опыта от ситуаций, в которые попадаешь. Конечно, не бывает прямых путей к победам. У тебя бывают сложные моменты и неудачи, и ты учишься на этом, и я думаю, нужно совершать ошибки, чтобы в итоге стать лучше.

Сейчас я стараюсь становиться лучше, улучшая отдельные аспекты. Нет какого-то конкретного аспекта, в котором, как мне кажется, я мог бы добиться большего, просто нужно продолжать учиться и иметь мотивацию учиться, потому что стоять на месте — это, по сути, движение назад», — цитирует Ферстаппена GPFans.

После трех гонок сезона-2022 Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» с 25 очками. Действующий чемпион уступает лидирующему Шарлю Леклеру из «Феррари» 46 очков.

Следующий этап «Формулы-1» — «Гран-при Эмилии-Романьи» — пройдет 24 апреля.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/80352/verstappen-rules-setbacks-will-make-him-stronger/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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