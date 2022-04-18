Гонщик команды «Ред Булл» Макси Ферстаппен прокомментировал неудачное начало сезона-2022 в «Формуле-1».

«Ты получаешь все больше и больше опыта от ситуаций, в которые попадаешь. Конечно, не бывает прямых путей к победам. У тебя бывают сложные моменты и неудачи, и ты учишься на этом, и я думаю, нужно совершать ошибки, чтобы в итоге стать лучше.

Сейчас я стараюсь становиться лучше, улучшая отдельные аспекты. Нет какого-то конкретного аспекта, в котором, как мне кажется, я мог бы добиться большего, просто нужно продолжать учиться и иметь мотивацию учиться, потому что стоять на месте — это, по сути, движение назад», — цитирует Ферстаппена GPFans.

После трех гонок сезона-2022 Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» с 25 очками. Действующий чемпион уступает лидирующему Шарлю Леклеру из «Феррари» 46 очков.

Следующий этап «Формулы-1» — «Гран-при Эмилии-Романьи» — пройдет 24 апреля.