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Гонщик «Формулы-1» Боттас стал совладельцем хоккейного клуба из родного города

11:48
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Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», стал совладельцем хоккейного клуба «Пеликанс» из Лахти (Финляндия), сообщает официальный сайт команды.

В заявлении сообщается, что гонщик приобрел 10 процентов акций клуба. Спортсмен сможет голосовать по вопросам управления клубом. Кроме того, Боттас инвестировал часть средств в команду. Со следующего сезона на стадионе «Пеликанс» появится специальная ложа для Боттаса, которая будет носить номер «77» (под этим номером гонщик выступает в «Формуле-1» — прим. «СЭ»).

«Пеликанс» испытывают финансовые проблемы. Клуб выставил на продажу 1000 акций типа С (без права голоса). Каждая из них продается за 100 евро.

Дополнительная информация:

https://pelicans.fi/fi-fi/article/uutinen/valtteri-bottas-becomes-a-significant-shareholder-of-pelicans-lahti/4671/

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