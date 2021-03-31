Баттон считает, что Хэмилтону рано уходить из «Формулы-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Дженсон Баттон заявил, что пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону рано завершать карьеру в «Королевских гонках».

«Некоторым нравится уходить на пике, но Льюис будет скучать по гонкам. Он занимается этим всю жизнь, нужно быть готовым к уходу, я знаю это. Сам несколько лет думал о завершении карьеры, но не решался на это. Со временем стало ясно, что было правильно остаться еще на пару сезонов. Не думаю, что Льюису стоит уходить, ему еще рано. Он еще может многого добиться», — приводит PlanetF1 слова Баттона.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. 36-летний британец является семикратным чемпионом «Формулы-1».