Руководитель «Хаас» оценил перспективы команды на сезон-2021 «Формулы-1»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил перспективы команды в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Будет здорово, если мы сможем сражаться с «Уильямс». Это все, на что мы способны, и я надеюсь, что мы сможем справиться с этой задачей. Мы не будем пытаться добиться большего. Максимум, что мы можем сделать — подготовить наших пилотов, дать им возможность набрать опыт. Это пойдет им на пользу в будущем, когда у нас будет более конкурентоспособная машина», — приводит GrandPX слова Штайнера.

В сезоне-2021 за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В первой гонке сезона в Бахрейне Мазепин попал в аварию на первом круге, а Шумахер занял 16-е место, став последним среди финишировавших гонщиков.