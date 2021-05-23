Экс-менеджер Петрова отреагировала на результат Мазепина в «Гран-при Монако»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» результаты гонки «Гран-при Монако» «Формулы-1».

«Было очевидно, что у Мика имелись какие-то технические проблемы. Поэтому Никита стартовал впереди него. Соответственно, финишировал раньше. Болиды модернизируются от гонки к гонке. Эта не та машина, которую поставили в гараж и вывезли. На каждой гонке они дорабатываются. Задача любого спортсмена — опередить, стать первым. Если нет мотивации выигрывать, то зачем тогда участвовать в заездах? Я думаю, что борьба между двумя партнерами по команде — основное в любом коллективе, не только в «Хаасе». Но у Никиты стоит задача на сезон обгонять не только Шумахера, но и соперников из других команд. До «Гран-при Монако» Мику везло больше. В этот раз он сделал много ошибок на тренировках, разбил машину на значительную сумму. У него действительно были проблемы, потому что ехал значительно медленнее Мазепина», — сказала Косаченко «СЭ».

Ранее, 23 мая, победителем «Гран-при Монако» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера (18-я строчка).

(Вероника Ротенберг)