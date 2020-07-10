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Гонка в Муджелло состоится в середине сентября

10 июля 2020, 12:28
Трасса в Муджелло. Фото Сайт «Формулы-1».
Трасса в Муджелло. Фото Сайт «Формулы-1».

Руководство «Формулы-1» подтвердило дату проведения «Гран-при» этого сезона, которое пройдет в Италии. Этап на трассе «Муджелло» запланирован на 11-13 сентября, сообщает сайт «Формулы».

«Муджелло» принадлежит «Феррари», которая проводит здесь тесты, в том числе болидов «Ф-1».

Италия в этом чемпионате станет уже третьей страной, принявшей более одного «Гран-при». До нее по две гонки уже состоятся в Австрии и Великобритании.

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