Гонка в Муджелло состоится в середине сентября

Руководство «Формулы-1» подтвердило дату проведения «Гран-при» этого сезона, которое пройдет в Италии. Этап на трассе «Муджелло» запланирован на 11-13 сентября, сообщает сайт «Формулы».

«Муджелло» принадлежит «Феррари», которая проводит здесь тесты, в том числе болидов «Ф-1».

Италия в этом чемпионате станет уже третьей страной, принявшей более одного «Гран-при». До нее по две гонки уже состоятся в Австрии и Великобритании.