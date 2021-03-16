Расселл подвел итоги тестов для «Уильямс»
Британский гонщик Джордж Расселл подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» для своей команды.
«У нас надежная машина, мы выполнили запланированную работу на тестах, нам предстоит многое проанализировать. Сезон только начинается. Кими Райкконен на «Альфа Ромео» был быстр, многие машины в середине пелотона смотрелись быстро. Пока нет признаков того, что мы сокращаем отставание от них», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Расселла.
«Уильямс» три года подряд занимал последнее место в Кубке конструкторов.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.no-sign-weve-closed-gap-to-midfield-says-russell-as-he-predicts-yo-yo-2021.3MMXChnCuVWNnNpu7gR8Te.html
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