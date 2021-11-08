Гасли: «Всегда приятно финишировать впереди болидов «Феррари»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился эмоциями после гонки «Гран-при Мексики», в которой он финишировал на четвертом месте.
«Я ужасно рад. Фантастический уик-энд. Пятое место в квалификации и четвертое в гонке. Все было под контролем, Леклер остался позади, и я мог наращивать отрыв. Все было хорошо на протяжении всей гонки, фантастический день.
В последних четырех гонках у нас было два схода, хотя мы демонстрировали темп. Но сейчас болид был быстрым, мы показали результат в квалификации, как и сегодня. Всегда приятно финишировать впереди болидов «Феррари», — приводит слова Гасли пресс-служба «Формулы-1».
Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла».
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.gasly-hails-fantastic-p4-in-mexico-as-alphatauri-draw-level-with-alpine-in.1IFMKvMRdC9N60FZYqvKY4.html
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