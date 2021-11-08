Гасли: «Всегда приятно финишировать впереди болидов «Феррари»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился эмоциями после гонки «Гран-при Мексики», в которой он финишировал на четвертом месте.

«Я ужасно рад. Фантастический уик-энд. Пятое место в квалификации и четвертое в гонке. Все было под контролем, Леклер остался позади, и я мог наращивать отрыв. Все было хорошо на протяжении всей гонки, фантастический день.

В последних четырех гонках у нас было два схода, хотя мы демонстрировали темп. Но сейчас болид был быстрым, мы показали результат в квалификации, как и сегодня. Всегда приятно финишировать впереди болидов «Феррари», — приводит слова Гасли пресс-служба «Формулы-1».

Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла».