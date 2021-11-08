Риккьярдо извинился перед Боттасом за столкновение в гонке «Гран-при Мексики»

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо извинился перед Валттери Боттасом из «Мерседес» за столкновение в начале гонки «Гран-при Мексики».

«Хочу извиниться перед ним, хотя еще не видел повтора. Но я в него врезался, так что пока извинюсь. А потом посмотрим, мог ли я действовать лучше или это просто инцидент в первом повороте.

Я еще не смотрел повтор полностью. Если честно, здесь всегда весело на первых метрах. Много слипстрима, пыльная трасса, хаос. Помню, думал, что на внутренней траектории от Переса есть место — в таких ситуациях нужно пробовать, потому что иначе место займет кто-то другой и тебя просто съедят. В тот момент я считал, что это разумное решение, и мне казалось, что сначала на торможении все было под контролем.

Когда мы приближались к апексу, все стали сближаться. Я пытался затормозить в последний момент и немного заблокировал колеса. Одновременно с этим Валттери начал пересекать эту траекторию — сочетание факторов, и случилось столкновение», — приводит слова Риккьярдо GPFans.

Риккьярдо финишировал на двенадцатом месте. Боттас стал пятнадцатым.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.