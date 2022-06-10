Гасли назвал фаворитов в борьбе за очки на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги первого дня «Гран-при Азербайджана».

«В основном дело в том, что мы проигрываем по максимальной скорости, потому что уступаем главным конкурентам по максимальной прижимной силе, — приводит слова Гасли Autosport. — Но как только мы приезжаем на трассы, где есть медленные повороты, где гораздо меньше зависим от прижимной силы и больше — от сцепления машины с трассой, то дела идут лучше. В Баку мы настроены оптимистично. Мы видели нашу скорость в Монако, в похожих поворотах второго сектора, и там мы смотрелись неплохо.

Мы в борьбе и не одиноки в ней. Стоит сказать, что меня впечатлил Алонсо. У «Альпин» есть скорость на прямых. «Мерседес» очень хорош. Норрис всегда отлично выступает в квалификациях. Думаю, в этой группе есть несколько машин, но и мы входим в этот список».

В первой практике Гасли показал девятое время. Во второй сессии он стал шестым.