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10 июня, 23:56

Гасли назвал фаворитов в борьбе за очки на «Гран-при Азербайджана»

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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги первого дня «Гран-при Азербайджана».

«В основном дело в том, что мы проигрываем по максимальной скорости, потому что уступаем главным конкурентам по максимальной прижимной силе, — приводит слова Гасли Autosport. — Но как только мы приезжаем на трассы, где есть медленные повороты, где гораздо меньше зависим от прижимной силы и больше — от сцепления машины с трассой, то дела идут лучше. В Баку мы настроены оптимистично. Мы видели нашу скорость в Монако, в похожих поворотах второго сектора, и там мы смотрелись неплохо.

Мы в борьбе и не одиноки в ней. Стоит сказать, что меня впечатлил Алонсо. У «Альпин» есть скорость на прямых. «Мерседес» очень хорош. Норрис всегда отлично выступает в квалификациях. Думаю, в этой группе есть несколько машин, но и мы входим в этот список».

В первой практике Гасли показал девятое время. Во второй сессии он стал шестым.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/gasly-baku-layout-putting-alphatauri-f1-car-in-the-mix/10319828/
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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