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Сегодня, 14:20

Вассер: «Феррари» нужно сосредоточиться на себе, а не на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Феррари» не должна уделять лишнее внимание скорости конкурентов, заявил руководитель команды Фредерик Вассер.

«Было бы ошибкой сосредоточиться на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин». Нужно самим извлекать максимум и сосредоточиться на себе. Но между второй и третьей гонкой нам удалось сделать существенный шаг вперед, мы привезли пару обновлений. Полагаю, проблема в Мельбурне состояла не в потенциале машины, а скорее в том, как мы выжимали из нее скорость — вот чему следует уделить внимание», — приводит слова Вассера Autosport.

Также руководитель скудерии высказался о предстоящем «Гран-при Азербайджана».

«Этап в Баку играет важнейшую роль, потому что будут две квалификации и две гонки. Команда должна сработать лучше и реализовать потенциал болида. К тому же конфигурация трассы в Баку абсолютно другая. Однако самое главное — сделать все возможное и сосредоточиться на себе, а не на других», — подчеркнул Вассер.

Четвертый этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка).

Формула-1
Ред Булл
Феррари
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