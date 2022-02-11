Феттель заявил, что еще не придумал имя новому болиду

Пилот команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что еще не придумал имя новому болиду.

«Когда я проснулся сегодня утром, то не думал об этом. Но сегодня меня столько раз об этом спросили, что я уже начал обдумывать пару имен. Но пока не принял решение — к тому же, обычно я не принимаю его в одиночку. Я делаю это вместе со своими механиками», — приводит слова Феттеля Autosport.

Феттель традиционно дает имена своим болидам перед началом нового сезона. В прошлом сезоне он дал имя машине — Ханни Райдер. До этого он называл болиды «Лучилла», «Лина», «Лория», «Джина», «Маргарита».

10 февраля «Астон Мартин» презентовал новый болид, который получил название AMR22. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.