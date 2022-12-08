«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Нидерландов» до 2025 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Нидерландов».

Новое соглашение на проведение гонки в Зандворте действует до 2025 года включительно.

«Гран-при Нидерландов» проводился в «Формуле-1» с 1948 по 1985 год с регулярными паузами. Гонка вернулась в календарь в сезоне-2021. Победителем последних двух этапов в Нидерландах является Макс Ферстаппен.

Планируется, что в 2023 году «Гран-при Нидерландов» пройдет с 25 по 27 августа.