Росберг заявил, что сезон-2016 был невероятно напряженным

Чемпион мира «Формулы-1» Нико Росберг поделился воспоминаниями о сезоне-2016.

«Я вовсе не скучаю по этому времени, было невероятно напряженно. Это был ежедневный вызов. Выходных не было. Даже день с семьей на пляже был по сути частью пути к чемпионству, я искал баланс. Так что нет, не скучаю. Это было здорово, но не хотел бы снова пройти это все. Напряженность — одна из причин, по которым я хотел уйти. Кроме того, я был в довольно неприятной ситуации. Потому что главным врагом становится человек из твоей семьи — ты или он. Гораздо легче, когда ты первый номер и вся команда, включая второго пилота, помогает бороться с другими соперниками. А когда борешься с напарником, то порой чувствуешь себя одиноким, и в этом мало хорошего», — сказал Росберг в интервью на YouTube-канале The Contentment Foundation.

Он также рассказал, что однажды его дочь назвала Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком, однако Росберг заявил, что тоже был хорош и целеустремленнее. По его словам, значение имеет не только результат, но и усилия.

«Ты можешь гордиться собой, если сделал все возможное», — добавил Росберг.

37-летний немец стал чемпионом мира «Формулы-1» в составе «Мерседес» в 2016 году, набрав 385 очков, одержал 9 побед и 16 раз поднимался на подиум. Его напарник Хэмилтон стал вице-чемпионом с 380 очками, 10 победами и 17 подиумами.