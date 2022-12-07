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Сегодня, 21:57

В «Формуле-1» с сезона-2023 отменят необходимую вакцинацию от ковида для участников

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об ослаблении протоколов Covid-19, включая требование о вакцинации тех, кто находится в паддоке.

Как сообщается на сайт FIA, в сезоне-2023 в рамках послаблений сотрудникам в паддоке, на пит-лейн, или в дирекции гонки не будет требоваться обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции или же наличие медицинского обоснования для отсутствия прививки.

Данные послабления были приняты в «Формуле-1» на фоне смягчения требований со стороны властей стран, принимающих «Гран-при».

Источник: FIA
Формула-1
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