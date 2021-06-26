«Формула-1» подтвердила проведение «Гран-при России» в Санкт-Петербурге с 2023 года

«Гран-при России» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв», сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

«Мы с нетерпением ждем гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров. Автодром расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1. Мы сообщим больше информации о гонке в ближайшие месяцы и с нетерпением ждем гонок в Сочи в следующие два года», — говорится в сообщении.

«Гран-при России» с 2014 года проводится в Сочи. В 2017-м контракт на проведение этапа «Формулы-1» в России был продлен до 2025 года.

Трасса «Игора Драйв» получила необходимую категорию для проведения гонок «Формулы-1» в ноябре 2020-го.