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«Формула-1» подтвердила проведение «Гран-при России» в Санкт-Петербурге с 2023 года

11:51
Автодром «Игора Драйв».
Автодром «Игора Драйв».
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«Гран-при России» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв», сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

«Мы с нетерпением ждем гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров. Автодром расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1. Мы сообщим больше информации о гонке в ближайшие месяцы и с нетерпением ждем гонок в Сочи в следующие два года», — говорится в сообщении.

«Гран-при России» с 2014 года проводится в Сочи. В 2017-м контракт на проведение этапа «Формулы-1» в России был продлен до 2025 года.

Трасса «Игора Драйв» получила необходимую категорию для проведения гонок «Формулы-1» в ноябре 2020-го.

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