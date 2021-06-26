Руководитель «Ред Булл»: «С интересом слушаю теории Хэмилтона о нашей команде»
12:45
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на слова пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона о болидах австрийской команды.
«С интересом слушаю теории Хэмилтона о нашей команде. Некоторые из них очень далеки от реальности. Мы используем конфигурацию с низким сопротивлением воздуха и заниженным крылом, благодаря этому мы быстрее на прямых», — приводит Autosport слова Хорнера.
25 июня Хэмилтон намекнул, что моторы болидов «Ред Булл» обладают чрезмерной мощью.
«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/horner-hamiltons-red-bull-f1-theories-not-based-on-reality/6610038/
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