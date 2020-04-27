«Формула-1» планирует начать сезон 5 июля гонкой в Австрии и хочет провести 15-18 гонок в сезоне

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри выступил с заявлением по поводу календаря в сезоне-2020, который все еще не стартовал из-за пандемии коронавируса.

— Несмотря на то, что сегодня было объявлено о том, что «Гран-при Франции» не состоится, мы все более уверены в том, что наш план по старту сезона летом прогрессирует, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Кэри. — Мы намерены стартовать в Европе, провести там этапы в июле, августе и начале сентября. Первым этапом должен стать «Гран-при Австрии», который планируется провести с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы должны увидеть гонки в Евразии, Азии и Америке, а закончиться сезон должен в декабре, на Ближнем Востоке, гонкой в Бахрейне перед традиционным финалом в Абу-Даби. Мы планируем провести от 15 до 18 гонок. Финальная версия календаря будет опубликована, как только это станет возможно. Ожидается, что первые гонки сезона пройдут без зрителей, но мы надеемся, что поклонники гонок станут частью наших мероприятий по мере продвижения по календарю. Нам необходимо проработать ряд вопросов и процедур для команд и партнеров нашей гоночной серии, чтобы они смогли въезжать и работать в каждой из стран, где мы планируем провести этапы.