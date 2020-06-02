«Формула-1» отказалась от квалификационных гонок

Участники «Формулы-1» отказались от идеи заменить квалификацию на субботнюю мини-гонку. Правила могли бы измениться, если бы за проголосовали все 10 команд, сообщает Motorsport.

Однако владельцы чемпионата из Liberty Media даже не стали проводить голосование по этому вопросу. Руководство «Формулы-1» хотело ввести квалификационную гонку только на двух этапах сезона-2020. Речь шла о второй гонке в Австрии, которая намечена 12 июля, и о «Гран-при» в честь 70-летия «Формулы-1» в Сильверстоуне 9 августа.