Старт сезона «Формулы-1» может быть перенесен

«Формула-1» может перенести первый этап сезона-2021 в Австралии, сообщает Autosport.

По информации источника, причиной переноса могут стать ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса. Подготовку к проведению этапа необходимо начинать в январе, что трудно сделать из-за ограничений. Сообщается, что официальное объявление о переносе гонки в Австралии может быть сделано до конца текущего месяца.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 19 по 21 марта. В 2020 году этап в Австралии не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В случае, если гонка будет отменена, первым этапом сезона-2021 «Формулы-1» может стать «Гран-при Бахрейна», который должен пройти с 26 по 28 марта.