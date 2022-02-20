Расселл считает, что у Хэмилтона отняли восьмой чемпионский титул «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что у Льюиса Хэмилтона отняли чемпионский титул в конце прошлого сезона «Формулы-1».

«Гонка была полностью под контролем Льюиса, ему оставалось лишь доехать до финиша, и тогда он стал бы восьмикратным чемпионом, но у него отняли этот титул. Льюис — борец на трассе, его приоритет — стать лучшей версией себя к первому этапу нового сезона в Бахрейне», — приводит BBC слова Расселла.

Хэмилтон упустил титул в борьбе с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном на последнем круге последней гонки сезона-2021.

Расселл дебютирует в «Мерседесе» на первом этапе сезона-2022 в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.