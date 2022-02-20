Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:34

Расселл считает, что у Хэмилтона отняли восьмой чемпионский титул «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что у Льюиса Хэмилтона отняли чемпионский титул в конце прошлого сезона «Формулы-1».

«Гонка была полностью под контролем Льюиса, ему оставалось лишь доехать до финиша, и тогда он стал бы восьмикратным чемпионом, но у него отняли этот титул. Льюис — борец на трассе, его приоритет — стать лучшей версией себя к первому этапу нового сезона в Бахрейне», — приводит BBC слова Расселла.

Хэмилтон упустил титул в борьбе с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном на последнем круге последней гонки сезона-2021.

Расселл дебютирует в «Мерседесе» на первом этапе сезона-2022 в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60436838
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1» изменила правила рестарта в гонках
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости