ФИА повысила лимит бюджетов в «Формуле-1»

ФИА повысила планку потолка бюджетов на 3 процента, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании, которое состоялось 8 июля. Участие принимали руководители команд «Формулы-1». Лимит был повышен в связи с повышенной инфляцией в мире.

Отметим, что ранее команды не должны были превышать отметку в 140 миллионов долларов.

Также ФИА отложила введение технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования болидов.