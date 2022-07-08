ФИА повысила лимит бюджетов в «Формуле-1»
ФИА повысила планку потолка бюджетов на 3 процента, сообщает пресс-служба организации.
Решение было принято на заседании, которое состоялось 8 июля. Участие принимали руководители команд «Формулы-1». Лимит был повышен в связи с повышенной инфляцией в мире.
Отметим, что ранее команды не должны были превышать отметку в 140 миллионов долларов.
Также ФИА отложила введение технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования болидов.
Новости