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Сегодня, 16:08

ФИА повысила лимит бюджетов в «Формуле-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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ФИА повысила планку потолка бюджетов на 3 процента, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании, которое состоялось 8 июля. Участие принимали руководители команд «Формулы-1». Лимит был повышен в связи с повышенной инфляцией в мире.

Отметим, что ранее команды не должны были превышать отметку в 140 миллионов долларов.

Также ФИА отложила введение технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования болидов.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-formula-1-commission-meeting-8-july-2022-statement
Формула-1
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