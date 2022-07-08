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Сегодня, 18:00

Перес: «С развитием болида я стал чувствовать себя не так комфортно, как в начале сезона»

Перес заявил, что последние обновления болида «Ред Булл» негативно отразились на его ощущениях за рулем болида
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что последние обновления команды негативно отразились на его ощущения, которые он испытывает за рулем болида.

«С развитием болида я стал чувствовать себя не так комфортно, как чувствовал в начале сезона — скажем так. Думаю, нам предстоит поработать, чтобы понять, что именно происходит, и постараться, будем надеяться, провести более простой гоночный уик-энд в Австрии.

Можно сказать, что ситуация начала уплывать от меня в сравнении с тем, насколько комфортно я чувствовал себя за рулем болида в начале сезона. При этом нужно сказать, что эти ощущения я испытываю только на протяжении двух гонок. При том что в последний уик-энд я чувствовал себя не лучшим образом в плане физического состояния. Так что сейчас меня ждет первый уик-энд в новых условиях», — приводит слова Переса The Race.

По итогам первой практики Перес показал четвертое время. Лучшим стал его напарник Макс Ферстаппен.

Источник: https://the-race.com/formula-1/perez-feels-red-bull-f1-development-is-going-away-from-me/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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