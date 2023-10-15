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Сегодня, 14:39

ФИА пересмотрит инцидент с участием Хэмилтона на «Гран-при Катара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИА объявила, что повторно рассмотрит инцидент с участием пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который пешком пересек гоночную трассу после своей аварии на «Гран-при Катара».

38-летний гонщик сошел с дистанции после столкновения со своим напарником Джорджем Расселом. После этого Хэмилтон самостоятельно пешком пересек трассу во время гонки, чтобы добраться до боксов «Мерседеса».

После гонки Хэмилтона оштрафовали на 50 тысяч евро (половина из которых условно), но сейчас решили пересмотреть дело.

Сообщается, что ФИА опасается из-за того, как действия Хэмилтона отразятся на молодых пилотах, для которых он является примером для подражания, поэтому пересмотр эпизода направлен на создание прецедента с более серьезным наказанием за пересечение трассы пешком.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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