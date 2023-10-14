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Сегодня, 23:10

Норрис считает, что «Макларен» сможет догнать «Феррари» в Кубке конструкторов

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил перспективы команды догнать «Феррари» в Кубке конструкторов. По его мнению, это выполнимая задача.

«Я думаю, это выполнимо. Пару гонок назад мы отставали от «Астон Мартин» на 70 с чем-то очков. Мне кажется, что мы просто хорошо справляемся, и не только с точки зрения скорости — у нас был пит-стоп за 1,8 секунды, и эта работа со стороны ребят очень впечатляет. Они очень усердно работали, поэтому хорошие результаты станут еще большей мотивацией и еще большим стимулом. Всего лишь три уикэнда назад «Феррари» оказалась на поуле и выигрывала гонки, и особо ничего не поменялось, просто мы приехали на другую трассу, где смотримся лучше, а «Феррари» — чуть хуже. Конечно, мы не будем слишком самоуверенными. Мы уверены в себе, это необходимо, однако нас еще ждут непростые гонки», — сказал Норрис.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов, отставая от «Астон Мартин» (4-я строчка) на 11 очков и от «Феррари» (3-я строчка) — на 79.

Сам Норрис идет на 7-м месте в личном зачете пилотов, набрав 136 очков. В этом сезоне 23-летний британец 5 раз поднимался на подиум.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/norris-mclaren-catching-ferrari-doable-for-third-in-f1-constructors-fight/10532530/
Формула-1
Ландо Норрис
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