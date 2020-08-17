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FIA объяснила штраф Квята на «Гран-при Испании»

05:42
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В FIA объяснили причины пятисекундного штрафа российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Испании». Россиянин получил пятисекундное наказание за игнорирование синих флагов. Стюарды объяснили, сколько именно он отказывался пропускать лидеров на круг.

«Стюарды изучили видеозаписи и телеметрию и пришли к выводу, что гонщик игнорировал синие флаги начиная как минимум с шестого поворота до первого поворота в начале следующего круга», — цитирует официальный документ

Штраф не отразился на позиции Квята на финише. Россиянин занял 12-е место среди 19-ти финишировавших пилотов.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64230-fia-obyasnila-shtraf-daniila-kvyata-na-gran-pri-ispanii

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