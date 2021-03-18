Экс-пилот «Формулы-1» считает, что не стоит недооценивать Хэмилтона в новом сезоне

Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард оценил шансы Льюиса Хэмилтона в сезоне-2021 после неудачных результатов предсезонных тестов в Бахрейне, которые прошли с 12 по 14 марта.

«Я читал аналитику по поводу предсезонных тестов, но нужно дождаться первых гонок. Конечно, можно получить представление о надежности и форме в целом, но после тестов рано идти к букмекерам. Безусловно, заезды прошли не особо гладко. Но я ни на секунду не сомневаюсь, что он способен реализовать все шансы. Не стоит сбрасывать со счетов такого гонщика. Когда ты думаешь, что Льюис побежден, он всегда отыгрывается — почти как Мухаммед Али со своими обманными ударами», — рассказал The Sun Култхард.

Болид «Мерседес» сломался во время первого дня предсезонных тестовых заездов «Формулы-1», на машине были обнаружены проблемы с коробкой передач. Во второй день тестов в Бахрейне болид Хэмилтона вылетел за пределы трассы и застрял в гравийной ловушке.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место по итогам трех дней тестов в Бахрейне. Его напарник Валттери Боттас стал 9-м.

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.