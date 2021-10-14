Сайнс получил трофей за третье место «Гран-при Венгрии»
14 октября, 16:37
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получил награду за третье место «Гран-при Венгрии» спустя два месяца.
В гонке испанец финишировал четвертым, но стал третьим после дисквалификации гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Феттель финишировал вторым, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида оказалось недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 л вместо 1 л, необходимого по регламенту.
«Наконец мы получили трофей «Гран-при Венгрии», — говорится в посте команды в Twitter.
Победителем той гонки стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. На второе место поднялся Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
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