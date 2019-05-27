Феттель считает, что "Феррари" сильно уступает "Мерседесу"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель - о "Гран-при Монако. Он занял второе место, а победил гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Сложная гонка. В Монако всегда что-то случается, так оно и произошло, – цитирует Феттеля Autosport. – Я видел контакт между Ферстаппеном и Боттасом на пит-лейне и подумал, что это может дать нам хороший шанс. Но, конечно, жаль, что Валттери проколол колесо.Я старался держаться как можно ближе к лидерам, но в конце гонки шины начали гранулироваться. Не знаю почему, но никак не получалось их прогреть, хотя проблем у меня было меньше, чем у Хэмилтона и Ферстаппена. Мы добились отличного результата, но у нас впереди много работы, потому что мы сильно уступаем "Мерседесу".

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